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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل مستوطنا في القدس بالخطأ

منذ 3 ساعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل مستوطنا في القدس بالخطأ

وطنا اليوم:قتل مستوطن متأثرا بجراحه، جراء إطلاق جنود الاحتلال النار بالخطأ تجاهه، أثناء إطلاق المستوطن النار تجاه منفذيّ عملية القدس صباح الخميس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
وأشارت إذاعة الاحتلال إلى أن محام إسرائيلي يدعى يوفال دورون كاسلمان، ويبلغ من العمر 38 عاما، قتل بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في القدس.
وأظهر فيديو كاسلمان وهو رافعا يديه على أرضية شارع عام، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله
وكان أوعز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدم منازل عائلات منفذي عملية القدس واعتقال مؤيديهما ومرسليهما.
وأفاد مصدر، بأن ثلاثة مستوطنين قتلوا وأصيب 6 آخرين، صباح الخميس، بعملية إطلاق نار وطعن في محطة للحافلات بمستوطنة “راموت” في القدس المحتلة.
وقال إن المنفذين شقيقان من صورباهر في القدس وهما إبراهيم نمر (30 عاما)، ومراد نمر (38 عاما)، قبل أن يستشهدا برصاص شرطة الاحتلال التي أعلنت تحييدهما.


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