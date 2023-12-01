الملك يصل دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين.

ويلقي جلالة الملك كلمة الأردن في أعمال المؤتمر، كما يلتقي جلالته عددا من قادة الدول المشاركين.