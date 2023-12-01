الاحتلال يكشر عن أنيابه مجددا وطائراته تقصف جميع أنحاء قطاع غزة

وطنا اليوم:في اليوم الـ56 من الحرب على غزة، انتهت صباح اليوم الهدنة المؤقتة دون أي أنباء عن تمديدها، واستأنفت إسرائيل عمليتها العسكرية على القطاع، وقصفت طائراتها أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

يأتي ذلك بينما تدور اشتباكات في أكثر من محور بمدينة غزة وشمالي القطاع المحاصر.

وشهدت الساعات الأخيرة انتهاء عملية تبادل الأسرى بإفراج إسرائيل عن 30 فلسطينيا من بينهم 8 نساء من أراضي الـ48 وكذلك 22 طفلا، وذلك بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية -من غزة- سراح 8 إسرائيليين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي -عن مصدر سياسي رفيع- قوله “عدنا إلى القتال بكل قوة، ولا تجري أي مفاوضات لتحرير مخطوفين”.

يأتي ذلك عقب انتهاء الهدنة، واستئناف الجيش الإسرائيلي القصف والقتال