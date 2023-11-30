نتنياهو يوعز بهدم منازل عائلات منفذي عملية القدس

وطنا اليوم:أوعز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدم منازل عائلات منفذي عملية القدس واعتقال مؤيديهما ومرسليهما.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن ثلاثة مستوطنين قتلوا وأصيب 6 آخرين، صباح الخميس، بعملية إطلاق نار وطعن في محطة للحافلات بمستوطنة “راموت” في القدس المحتلة.

وقال إن المنفذين شقيقان من صورباهر في القدس وهما إبراهيم نمر (30 عاما)، ومراد نمر (38 عاما)، قبل أن يستشهدا برصاص شرطة الاحتلال التي أعلنت تحييدهما.

وأشار إلى أن إصابات المستوطنين تنوعت بين خطيرة ومتوسطة.

وتبنت كتائب القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس، التي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح الخميس، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وجاء في بيان القسام الذي نشرته عبر قناتها على تطبيق “تيليغرام”، “بعون الله وقوته وتوفيقه تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس البطولية، والتي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس 16 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 30 نوفمبر 2023، وأسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة، كما نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا فرسان هذه العملية البطولية وهما:

الشهيد القسامي المجاهد/ مراد محمد نمر (38 عامًا)

الشهيد القسامي المجاهد/ إبراهيم محمد نمر (30 عامًا)