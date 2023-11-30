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نتنياهو: أبلغت بلينكن تعهدنا بالقضاء على حماس ولا شيء سيوقفنا

منذ ساعة واحدة
نتنياهو: أبلغت بلينكن تعهدنا بالقضاء على حماس ولا شيء سيوقفنا

وطنا اليوم:جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تعهده بـ”القضاء على حركة حماس”، مؤكدًا العزم على مواصلة الحرب لحين تحقيق ذلك وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين وضمان عدم مواجهة تهديد من غزة مجددا.
وقال نتنياهو في بيان متلفز عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس الغربية: “قلت له: أقسمنا، وأقسمت أن نقضي على حماس، لا شيء سيوقفنا”.
وأضاف: “سنواصل هذه الحرب حتى نحقق الأهداف الثلاثة: إطلاق سراح جميع مختطفينا، والقضاء على حماس بشكل كامل، وضمان ألا نواجه من غزة مثل هذا التهديد مرة أخرى”.
وكان بلينكن وصل إسرائيل مساء الأربعاء، والتقى اليوم نتنياهو والمجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بالقدس المحتلة، بعد لقاء الرئيس هرتسوغ في تل أبيب.
وتوجّه بلينكن بعدها إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضمن جهود بحث تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة “حماس”​​​​​​​.​​​​​​​
وسلم الرئيس الفلسطيني بلينكن ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة بما فيها القدس، من قتل وتدمير وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.
وحول ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات قمعية بحق الأسرى، طالب عباس وزير الخارجية الأمريكي بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق أسرانا وأبناء الشعب الفلسطيني.


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