رئيس جامعة عمان الأهلية يفتتح حملة للتبرع بالدم لأهالي قطاع غزة

وطنا اليوم:حرصًا على تعزيز الروابط الإنسانية وتقديم الدعم للمجتمعات وللشعب الفلسطيني الشقيق ، افتتح رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29-11-2023 حملة للتبرع بالدم لأهالي قطاع غزة ، بحضور نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود وعميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى عطيات.

وأكد حمدان على أهمية دور الجامعات في خدمة المجتمع ودعم القضايا الإنسانية حيث تساهم هذه الخطوة الإنسانية في بناء جسور التضامن والمساهمة الفعّالة في تخفيف معاناة المصابين في القطاع.

ودعا السيد الرئيس الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى المشاركة الفعّالة في هذه الحملة، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يعد فرصة حقيقية للمساهمة في إنقاذ حياة الكثيرين وتقديم العون للمحتاجين.

ويذكر أن جامعة عمان الأهلية كانت من أول المتبرعين بالمال والدم دعما ً للأهل في قطاع غزّة منذ بداية الحرب