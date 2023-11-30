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العيسوي يترأس اجتماعاً لمتابعة مراحل سير العمل النهائية لمشروع إعادة تأهيل وترميم قصر الملك المؤسس الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه بمحافظة معان

منذ ساعتين
العيسوي يترأس اجتماعاً لمتابعة مراحل سير العمل النهائية لمشروع إعادة تأهيل وترميم قصر الملك المؤسس الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه بمحافظة معان

وطنا اليوم – ترأس معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي  وبحضور معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ، ومعالي المهندسة وسام التهتموني ، وعطوفة محافظ معان ، اليوم الخميس الموافق 30-11-2023 اجتماعاً لمتابعة مراحل سير العمل النهائية لمشروع إعادة تأهيل وترميم قصر الملك المؤسس الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه بمحافظة معان.

كما تفقد العيسوي وبحضور وزير الاشغال العامه والاسكان المهندس ماهر ابو السمن ، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني ، ومحافظ معان ، مشروع اعادة تأهيل وترميم قصر الملك المؤسس الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه بمحافظة معان وأطلع على مراحل سير العمل النهائية للمشروع.

 

 


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