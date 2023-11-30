إرادتان ملكيتان بالعموش وغالاثياناكي

وطنا اليوم:صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على منح السفير صدقي عطالله العموش وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة تسميته سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية أندونيسيا، وذلك وفق أخر عدد من الجريدة الرسمية والذي صدر اليوم.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على منح اليفثريا غالاثياناكي سفير الجمهورية الهيلينية (اليونان) المعتمدة والمقيمة لدى البلاط الملكي الهاشمي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهامها