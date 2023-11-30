بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إرادتان ملكيتان بالعموش وغالاثياناكي

منذ 26 ثانية
إرادتان ملكيتان بالعموش وغالاثياناكي

وطنا اليوم:صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على منح السفير صدقي عطالله العموش وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة تسميته سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية أندونيسيا، وذلك وفق أخر عدد من الجريدة الرسمية والذي صدر اليوم.
كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على منح اليفثريا غالاثياناكي سفير الجمهورية الهيلينية (اليونان) المعتمدة والمقيمة لدى البلاط الملكي الهاشمي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهامها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:43

رحل الثعلب العجوز كبير حاخامات الصهوينية :كيسنجر

15:12

هآرتس: إسرائيل غير معنية باستعادة جثث من حماس حاليا

15:05

الاردن وقرغيزستان يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرة السفر للدبلوماسيين

14:58

استمرار انقطاع الكهرباء في قطاع غزة

14:30

إصابة جنديين في عملية دهس بمنطقة الأغوار الفلسطينية

14:24

ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 6,5 مليار دينار حتى نهاية أيلول

14:23

العيسوي يتفقد مشروع إعادة تأهيل بيت الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه بمدينة العقبة

14:15

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

14:14

العالم الهولندي يعتزل التنبؤ بالزلازل بسبب الحرب على غزو

14:06

الهجمات على السفن في البحر الأحمر تعرقل حركة الشحن للاحتلال

14:00

المتطرف سموتريتش: هناك مليونا نازي في الضفة الغربية

13:55

الأشغال: افتتاح الطريق الخلفي في العقبة خلال أسبوعين

وفيات
وفيات الخميس 30-11-2023وفيات الأربعاء 29-11-2023شكر على تعاز من عشيرة الرواشدةوفيات الثلاثاء 28-11-2023شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة الله