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الاردن وقرغيزستان يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرة السفر للدبلوماسيين

منذ 5 ثواني
الاردن وقرغيزستان يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرة السفر للدبلوماسيين

وطنا اليوم:وقّع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤن الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، وسفير جمهورية قيرغيزستان لدى دولة الكويت غير المقيم لدى المملكة، كاراجولوف عاظامات عمر بايقيتش، أمس الأربعاء، اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة.
‏وبحث القطارنة وبايقيتش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها الى تعاون أوسع في العديد من المجالات


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