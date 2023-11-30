الأشغال: افتتاح الطريق الخلفي في العقبة خلال أسبوعين

وطنا اليوم:أكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن أن الطريق الخلفي بالعقبة سيفتتح أمام حركة المركبات في غضون أسبوعين بطول 17 كم بعد إجراء اللمسات النهائية على جسم الطريق، مثلما سيتم افتتاح اهم الطرق في المملكة وهو طريق راس النقب الحميمة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عناصر السلامة العامة وشبكات تصريف مياه الأمطار.

ويمتد المشروع من تقاطع وادي اليتم ولغاية تقاطع جسر الترخيص (البرديني)، وهو ممر اقتصادي حيوي تسلكه الشاحنات من وإلى ميناء العقبة، كما يعد شريانا حيويا للميناء ومنطقة العقبة الاقتصادية والعديد من المنشآت الصناعية في العاصمة عمان ومحافظات المملكة، في حين أن مشروع رأس النقب الحميمة هو امتداد لمشروع الطريق الصحراوي الذي نفذته وزارة الأشغال بطول 230 كلم من جسر مطار الملكة علياء الى منطقة المريغة، يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتنموي وقطاعات مهمة كالنقل والسياحة، من خلال ربط محافظات المملكة بميناء العقبة.

وبين ابو السمن ان الوزارة تتجه بعد الانتهاء من المشروعين لصيانة طريق الحميمة وادي اليتم وأجزاء من الطريق، مشيرا أن الوزارة وضعت على سلم أولوياتها لتنفيذ أعمال صيانة لضمان ديمومة الطريق والحفاظ عليه بما فيها الطريق الممتد من الحميمة الى جمرك المزفر