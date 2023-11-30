دفاع مدني غزة: انتشلنا 300 جثة متحللة خلال الهدنة

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، الخميس، إن فرق الدفاع المدني كانت وما زالت تبذل قصارى جهدها لإخراج آلاف الجثث والمفقودين أسفل الركام الناجم عن عمليات قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف بصل، في تصريح نقلته عنه “سكاي نيوز”، أن الفرق تمكنت منذ بداية الهدنة المؤقتة من انتشال حوالي 300 جثة متحللة بالشوارع والطرقات في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، لمكوثها فترة طويلة ملقاة دون أن تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها وانتشالها.

وأشار إلى أن حجم الدمار في القطاع كبير، سيما الطرق والمنازل، نتيجة الاستهدافات المتواصلة التي شهدها القطاع، تاركة خلفها دمارا هائلا.

وأوضح بصل، أن فرق الدفاع المدني يضعون نصب أعينهم الاهتمام بانتشال الجثث المتواجدة فوق الأنقاض وفي الشوارع والطرقات وداخل الشقق السكنية.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي