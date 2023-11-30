بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العرموطي ينتقد غياب النواب المتكرر عن الجلسات الرقابية

منذ 3 ساعات
العرموطي ينتقد غياب النواب المتكرر عن الجلسات الرقابية

وطنا اليوم:انتقد النائب المحامي صالح العرموطي غياب النواب عن الجلسات الرقابية وفقدانها للنصاب القانوني للمرة الثانية على التوالي بالرغم من أهميتها في مساءلة الحكومة.
وأضاف العرموطي أن الأصل بكافة النواب حضور الجلسات الرقابية، وعدم اقتصار الحضور على موجّه السؤال، نظرا لكون تلك الأسئلة قد تتحوّل إلى استجواب، وبالتالي سيكون دور للنواب في القرار ولذلك عليهم الاطلاع على مجريات الجلسة ومعرفة خلفيات الاستجواب.
واستغرب العرموطي غياب النواب المتكرر عن الجلسات الرقابية وفقدانها نصابها بعد مرور ساعة على عقدها لمرتين، مؤكدا أن دور المجلس هو الرقابة والمحاسبة والمساءلة بالاضافة إلى دوره التشريعي.
وطالب العرموطي بنشر أسماء الحضور والمتغيبين عن الجلسات بعذر أو غير عذر، لاطلاع المواطنين عليها ومعرفة من يقوم بواجبه الحقيقي من غيره


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:58

استمرار انقطاع الكهرباء في قطاع غزة

14:30

إصابة جنديين في عملية دهس بمنطقة الأغوار الفلسطينية

14:24

ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 6,5 مليار دينار حتى نهاية أيلول

14:23

العيسوي يتفقد مشروع إعادة تأهيل بيت الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه بمدينة العقبة

14:15

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

14:14

العالم الهولندي يعتزل التنبؤ بالزلازل بسبب الحرب على غزو

14:06

الهجمات على السفن في البحر الأحمر تعرقل حركة الشحن للاحتلال

14:00

المتطرف سموتريتش: هناك مليونا نازي في الضفة الغربية

13:55

الأشغال: افتتاح الطريق الخلفي في العقبة خلال أسبوعين

13:46

دفاع مدني غزة: انتشلنا 300 جثة متحللة خلال الهدنة

13:37

ابو عبيدة اهم واصدق اعلامي في العالم

12:32

عهد التميمي تكشف عن أوضاع مأساوية للأسيرات بسجون الاحتلال

وفيات
وفيات الخميس 30-11-2023وفيات الأربعاء 29-11-2023شكر على تعاز من عشيرة الرواشدةوفيات الثلاثاء 28-11-2023شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة الله