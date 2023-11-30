العرموطي ينتقد غياب النواب المتكرر عن الجلسات الرقابية

وطنا اليوم:انتقد النائب المحامي صالح العرموطي غياب النواب عن الجلسات الرقابية وفقدانها للنصاب القانوني للمرة الثانية على التوالي بالرغم من أهميتها في مساءلة الحكومة.

وأضاف العرموطي أن الأصل بكافة النواب حضور الجلسات الرقابية، وعدم اقتصار الحضور على موجّه السؤال، نظرا لكون تلك الأسئلة قد تتحوّل إلى استجواب، وبالتالي سيكون دور للنواب في القرار ولذلك عليهم الاطلاع على مجريات الجلسة ومعرفة خلفيات الاستجواب.

واستغرب العرموطي غياب النواب المتكرر عن الجلسات الرقابية وفقدانها نصابها بعد مرور ساعة على عقدها لمرتين، مؤكدا أن دور المجلس هو الرقابة والمحاسبة والمساءلة بالاضافة إلى دوره التشريعي.

وطالب العرموطي بنشر أسماء الحضور والمتغيبين عن الجلسات بعذر أو غير عذر، لاطلاع المواطنين عليها ومعرفة من يقوم بواجبه الحقيقي من غيره