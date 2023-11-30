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أهالي طلبة المدارس العمرية يعتصمون لليوم الثالث

منذ 3 ساعات
أهالي طلبة المدارس العمرية يعتصمون لليوم الثالث

وطنا اليوم:لليوم الثالث على التوالي ، اعتصم أولياء أمور طلبة المدارس العمرية في العاصمة عمان ، مؤكدين على إضراب أبنائهم وامتناعهم عن الذهاب للمدرسة .
وشكا أولياء أمور الطلبة في المدارس العمرية عدم استجابة هيئة المديرين لمطالبهم ومطالب المعلمين العاملين في المدارس، وبشكل أدى إلى توقّف العملية التعليمية .
وتشمل مطالب أولياء الأمور عدم التضييق على المعلمين والاداريين بشكل يؤدي إلى خروج الكفاءات من المدارس، والتراجع بشكل كامل عن النظام الداخلي الجديد للمدارس العمرية، وتدارك الجوهر القيمي والتربوي للمدارس.
كما جاء على رأس تلك المطالب إقالة المدير العام الجديد للمدارس العمرية، وهو المطلب الذي سبق أن وقع نحو (٤٦٠) وليّ أمر طالب في المدارس العمرية عليه، قائلين إن المشاكل بدأت في المدارس منذ نحو ستة أشهر، وتحديدا لدى تولّيه زمام المسؤولية.
وقبل أيام صدر تصريح يوضح حيثيات الأوضاع في المدارس والتي أدت إلى اعتراض أولياء الامور على الاجراءت والقرارات التي تمت في المدرسة وأدت إلى تفاقمها.


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