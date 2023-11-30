استمرار الأجواء الباردة في عموم مناطق الأردن ليل الخميس

وطنا اليوم:تُشير آخر التوقعات الجوية الصادرة عن كادر التنبؤات في طقس العرب إلى أن الطقس سيكون مُستقراً بوجه عام يوم الخميس، وتكون درجات الحرارة حول مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان حوالي 19 درجة مئوية.

وبالتالي فيُتوقع أن يكون الطقس مائلاً للبرودة في الجبال ولطيفاً في بقية المناطق، مع ظهور السحب العالية، أما الرياح تكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

أما في ساعات الليل فيُتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس بارداً بوجه عام في عموم المناطق، وتنخفض درجات الحرارة الصغرى في العاصمة مع ساعات الفجر والصباح الباكر إلى حدود 12 درجة مئوية، كما وتظهر كميات متفرقة من السحب في بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والله أعلم