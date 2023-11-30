فحص 805 آلاف مركبة ضمن حملة الشتاء

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير، الخميس، عن تفتيش تحو 805 آلاف مركبة ضمن حملة الشتاء التي أطلقتها.

وقال ضابط عمليات غرفة إدارة السير لإذاعة الأمن العام، إن 90 في المئة من المركبات التي جرى تفتيشها نجحت في الفحص، في حين لم تنجح 10 في المئة من المركبات.

وأضاف أن كوادر إدارة السير، سلمت إشعارات لمدة أسبوع، للمركبات غير الناجحة، إلى حين تصويب أوضاعها.

وأشار إلى أن حملة الشتاء الخاصة بالتفتيش على صلاحية وجاهزية المركبات في الأردن، مستمرة من خلال الإدارات المرورية في الميدان.

وأوضح أن الغاية منها، التأكد من جاهزية المركبات، وتجنب الأعطال الفنية والحوادث