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الملكة رانيا لصحفي فلسطيني: الله يحميك وزملاءك

منذ ساعة واحدة
الملكة رانيا لصحفي فلسطيني: الله يحميك وزملاءك

وطنا اليوم:ردت جلالة الملكة رانيا العبدالله على تعليق للصحفي الفلسطيني من غزة معتز عزايزة في “إنستغرام” بعد أن أبدى إعجابه على صور نشرتها الملكة خلال زيارتها لتفقد أطفال مصابين بالسرطان قادمين من قطاع غزة، وهي تلعب معهم.
قائلة الملكة: “الله يقويك ويحميك أنت وزملاءك الصحفيين ويفرجها عليكم وعلى أهل غزة أجمعين”.
وكانت جلالة الملكة، قد زارت المرضى القادمين من غزة لتلقّي العلاج في مركز الحسين للسرطان. وهم أوّل دفعة من واحد وأربعين مريضاً في السرطان سيستقبلهم المركز الذي يواصَل بذل الجهود لإحضار أعداد أكبر ممن يكافحون السرطان في غزة


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