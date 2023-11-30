البدء بتنفيذ البرنامج التدريبي الداخلي على معايير التميز

وطنا اليوم:أطلقت وزارة النقل اليوم الاربعاء اولى ورشات العمل الداخلية المتخصصة والهادفة الى تعزيز قدرات وزارة النقل لتحقيق معايير التميز لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية الدورة التاسعة.

وتستمر فعاليات الورشة التي رعى فعاليات افتتاحها امين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة، حتى ال 28 من شهر كانون الاول المقبل.

وأكد الكرادشة أهمية الورشات ضمن إطار جهود الإدارة العليا لدعم مشاريع الجودة والتميز، مشيرا الى ان الورشة ستعمل على تمكين الموظفين الجدد لتحقيق معايير التميز الحكومي.

وتتضمن الورشة تدريبات عملية لقادة الفرق، ونقل الخبرات حول انشاء وتصميم الوثائق المطلوبة والعمليات والمنهجيات والنتائج والاستبانات ومؤشرات القياس اللازمة لتحقيق متطلبات جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية/الدورة التاسعة.

ونوه الكرادشة الى ان نموذج التميز المعدل يشكل خارطة طريق جديدة للمؤسسات الحكومية التي تسعى إلى الوصول إلى مستويات أداء أفضل في رحلتها نحو التميز والريادة وفق آلية عمل استندت على تلبية الاحتياجات الوطنية من جهة والتطوير المؤسسي من جهة أخرى وبناءً على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.