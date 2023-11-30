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مقتل مستوطنين واثنين وإصابة 7 بعملية إطلاق نار وطعن في القدس المحتلة

منذ ساعتين
مقتل مستوطنين واثنين وإصابة 7 بعملية إطلاق نار وطعن في القدس المحتلة

وطنا اليوم:أفاد مصدر بأن مستوطنين اثنين قتلا وأصيب 7 آخرين، صباح الخميس، بعملية إطلاق نار وطعن في محطة للحافلات بمستوطنة “راموت” في القدس المحتلة.
وقال إن فلسطينيين اثنين نفذا العملية، قبل أن يستشهدا برصاص شرطة الاحتلال التي أعلنت تحييدهما.
وأشار إلى أن إصابات المستوطنين تنوعت بين خطيرة ومتوسطة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم نجمة داود الحمراء، إنه مستوطنة تبلغ من العمر 24 عاما قتلت نتيجة للعملية، فيما لم تقدم أي تفاصيل عن المستوطن الثاني، مشيرة إلى أنه جرى نقل 8 جرحى إلى مستشفيي شعاري تسيدك وهداسا عين كارم.
وأشار المتحدث إلى أن 5 مستوطنين إصابتهم خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، واثنين إصابتهما بسيطة


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