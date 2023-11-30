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تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي

منذ ساعتين
تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي

وطنا اليوم:توصلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة إلى يوم إضافي، بحسب ما أعلن الجانبان الخميس.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عن استمرار الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بعد أن دخلت يومها السابع.
وقال الناطق باسم الجيش، إنه نظرا لما وصفها بجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق المحتجزين فإن الهدنة الإنسانية المؤقتة ستتواصل.
وأكدت حركة حماس في بيان الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع.
قطر أكدت كذلك، توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة ليوم إضافي “(اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها”.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الشروط تتضمن “وقفا لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية”، وذلك في إطار وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة.
وأكد الأنصاري، “استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.


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