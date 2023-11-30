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استشهاد شاب و4 إصابات برصاص الاحتلال في رام الله

منذ 3 ساعات
استشهاد شاب و4 إصابات برصاص الاحتلال في رام الله

وطنا اليوم:استشهد، فجر الخميس، شاب وأصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف، وإصابتين بعد السقوط امام سجن عوفر العسكري.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الأحياء القريبة من سجن “عوفر” العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين


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