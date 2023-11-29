الصفدي: إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن تغطية لعدوانها على الشعب الفلسطيني

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن ضوءا أخضر للاستمرار بضرب غزة.

وخلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، عن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، أضاف الصفدي أن العدوانية الإسرائيلية انتقامية فجة، لا يزال البعض يبررها بأنها دفاعا عن النفس في تحد للقانون الدولي.

وأوضح أن “من يريد حماية شعبه لا يسرق حقوق شعب آخر ولا يستعمر أرض شعب آخر ولا يقتل أطفاله”، مؤكدا أن زوال الاحتلال هو طريق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة.

وطلب أن يفرض مجلس الأمن وقف إطلاق النار وأن يطلب المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال وحل الدولتين

واكد ان الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو أساس الشر في المنطقة.