جيش الاحتلال:رئيس الأركان صدق على خطط لمواصلة المناورة البرية بغزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس هيئة أركان الجيش صدق على خطط عسكرية لمواصلة المناورة البرية في غزة.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال، مساء الأربعاء: “نعلم ما يجب القيام به ومستعدون للخطوة التالية”.

وقبل ذلك، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “لن يكون هناك أي مجال لعدم العودة إلى القتال حتى النهاية” في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو بثته قناة “كان” العبرية الرسمية، الأربعاء، أنه منذ بداية الحرب على غزة جرى تحديد ثلاثة أهداف وهي القضاء على حماس وإعادة جميع المحتجزين في غزة، وضمان أن غزة لن تشكل مرة أخرى أي تهديد لتل أبيب.

وأكد نتنياهو أن أهداف الحرب ما زالت قائمة، وأنه “لا مجال لعدم العودة إلى القتال حتى النهاية”.

من جهته، قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت: “قريبا ستعود الدبابات والنمور وجميع المركبات المدرعة الأخرى إلى العمل في جميع أنحاء غزة. إذا كان لدى أي شخص أي شك، فسنواصل قريباً جداً، وسنناور وسنصل حتى دحر العدو وعودة المحتجزين إلى منازلهم”.

قبل ذلك، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “لن يكون هناك أي مجال لعدم العودة إلى القتال حتى النهاية” في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو بثته قناة “كان” العبرية الرسمية، الأربعاء، أنه منذ بداية الحرب على غزة جرى تحديد ثلاثة أهداف وهي القضاء على حماس وإعادة جميع المحتجزين في غزة، وضمان أن غزة لن تشكل مرة أخرى أي تهديد لتل أبيب.

وأكد نتنياهو أن أهداف الحرب ما زالت قائمة، وأنه “لا مجال لعدم العودة إلى القتال حتى النهاية”.

من جهته، قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت: “قريبا ستعود الدبابات والنمور وجميع المركبات المدرعة الأخرى إلى العمل في جميع أنحاء غزة. إذا كان لدى أي شخص أي شك، فسنواصل قريباً جداً، وسنناور وسنصل حتى دحر العدو وعودة المحتجزين إلى منازلهم”.

اليوم السادس للهدنة

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي يومه الـ54 على قطاع غزة، تزامنا مع دخول الهدنة الإنسانية يومها السادس، بعد تمديدها ليومين إضافيين، وفق اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وتل أبيب.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع