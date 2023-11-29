وفاة 5 أطفال رضّع نتيجة إخلاء جيش الاحتلال لمستشفى في غزة

وطنا اليوم:أكدت وزارة صحة غزة وفاة 5 أطفال رضّع جراء رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي إخراجهم من مستشفى النصر بعد محاصرته وإخلاء الأطقم الطبية منه قسراً في 10 تشرين الثاني الجاري

وحاصرت قوات الاحتلال المستشفيات في القطاع بذريعة وجود انفاق واسلحة للمقاومة

الى ذلك قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” الأربعاء، إن قافلة من الشاحنات أوصلت مساعدات تشتد الحاجة إليها إلى ملاجئ الوكالة في شمال قطاع غزة.

وأضافت أونروا في بيان، أن قافلة مؤلفة من 6 شاحنات وصلت إلى جباليا في 27 تشرين الثاني، وهي منطقة انقطعت عنها المساعدات لمدة 50 يوما تقريبا.