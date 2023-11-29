بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وفاة 5 أطفال رضّع نتيجة إخلاء جيش الاحتلال لمستشفى في غزة

منذ 10 ثواني
وفاة 5 أطفال رضّع نتيجة إخلاء جيش الاحتلال لمستشفى في غزة

وطنا اليوم:أكدت وزارة صحة غزة وفاة 5 أطفال رضّع جراء رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي إخراجهم من مستشفى النصر بعد محاصرته وإخلاء الأطقم الطبية منه قسراً في 10 تشرين الثاني الجاري
وحاصرت قوات الاحتلال المستشفيات في القطاع بذريعة وجود انفاق واسلحة للمقاومة
الى ذلك قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” الأربعاء، إن قافلة من الشاحنات أوصلت مساعدات تشتد الحاجة إليها إلى ملاجئ الوكالة في شمال قطاع غزة.
وأضافت أونروا في بيان، أن قافلة مؤلفة من 6 شاحنات وصلت إلى جباليا في 27 تشرين الثاني، وهي منطقة انقطعت عنها المساعدات لمدة 50 يوما تقريبا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:32

الحوثي: مصير السفينة الاسرائيلية مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية

19:18

وزير المياه: لن يلوي أحد ذراعنا

19:13

الأردن يستضيف اجتماعا أمميا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة

19:07

إطلاق سراح محتجزتين روسيتين من غزة

19:04

الهيئة الخيرية: 13 طائرة أرسلت من الأردن إلى غزة

19:00

الملكة رانيا تزور مرضى غزة القادمين للعلاج في مركز الحسين للسرطان

18:57

البنك الأردني الكويتي يحصل على اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” لتقديم خدمات التقاص والتسوية في السوق الأردني

18:54

اخر قرارات رئاسة الوزراء

16:28

الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين

16:12

حادث سير داخل مسار الباص السريع في عمان

16:10

القدس في الشعر العربي الحديث” الموسم الثقافي القادم لمجمع اللغة العربية الأردني””

16:05

الحكومة: الأوضاع الحالية انعكست سلبا على القطاع السياحي

وفيات
وفيات الأربعاء 29-11-2023شكر على تعاز من عشيرة الرواشدةوفيات الثلاثاء 28-11-2023شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-11-2023