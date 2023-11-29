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الملكة رانيا تزور مرضى غزة القادمين للعلاج في مركز الحسين للسرطان

منذ 5 ثواني
الملكة رانيا تزور مرضى غزة القادمين للعلاج في مركز الحسين للسرطان

وطنا اليوم:زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم المرضى الذين تم إخلاؤهم من غزة لتلقّي العلاج في مركز الحسين للسرطان. وهم أوّل دفعة من واحد وأربعين مريض سرطان سيستقبلهم المركز الذي يواصَل بذل الجهود لإحضار أعداد أكبر ممن يكافحون السرطان في غزة بعد توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة عن العمل.
واطمأنّت الملكة رانيا بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ومدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، على صحة المرضى الأطفال من غزّة واستفسرت عن وضع وسلامة أهلهم، واستمعت من الكادر الطبي عن حالتهم الصحية والنفسية، وعما يقدم لهم من عناية وعلاج.
من جانبها شكرت سمو الأميرة غيداء طلال جلالة الملكة على جهودها الإنسانية، وتوجيهاتها من أجل نقل مرضى السرطان من غزة في ظل الظروف المأساوية التي يعانون منها


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