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الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين

منذ 4 ساعات
الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين

وطنا اليوم:ذكر بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك أنه “تم اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين أحدهما قائد كتيبة جنين محمد الزبيدي”.
وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.
ومع اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بوقت سابق من الأربعاء، فجر الاحتلال منزلين في حي الدمج بالمخيم، بعد إخلائهما.
كما شرعت قوات الاحتلال تجريف طرق بحي الدمج بالمخيم، وذلك إلى جانب إجبار عددا من سكان المخيم على مغادرة منازلهم
وكان جيش الاحتلال قد أعلن مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد اقتحامه المدينة، حيث تخلل الاقتحام مواجهات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين في مدينة جنين ومحيط مخيمها.


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