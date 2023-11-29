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حادث سير داخل مسار الباص السريع في عمان

منذ 3 ساعات
حادث سير داخل مسار الباص السريع في عمان

وطنا اليوم:تسبب دخول حافلة نقل عام إلى خط المشاة ضمن مسار الباص السريع، بحادث سير، الأربعاء، في شارع الملكة رانيا بالعاصمة عمان.
وتسبب الحادث بازدحام كبير في الشارع وتناثر الزجاج على الطريق، قبل أن تتعامل الجهات المعنية مع الحادث.
إلى ذلك، تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 1293 حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:25) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، كما تم التعامل مع (73) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:42) دقيقة، و(33) حادث إطفاء.

إدارة السير المركزية
قالت إدارة السير إن الانتقال المباشر والمفاجئ من المسرب الأيسر إلى الأيمن وبالعكس بشكل غير تدريجي بالإضافة لتحميل وتنزيل الركاب على مداخل الأنفاق والجسور سبب رئيسي الازدحامات والحوادث المرورية.
وشددت إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام، الأربعاء على أن قطع المشاة للشوارع التي تشهد كثافة مرورية من غير الأماكن المخصصة وبشكل عشوائي وبأكثر من مكان سبب محقق لحوادث الدعس وقد تتسبب بحوادث مرورية لا تحمد عقباها.
وأضافت أن هناك انتشارا مكثفا ومبرمجا لنشامى السير منذ ساعات الصباح الأولى للمحافظة على الانسيابية المرورية ورفع أي معيقات بشكل فوري، داعية إلى الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية التي من شأنها الحيلولة دون وقوع حوداث سير


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