جامعة البترا توقع اتفاقية تعاون مع شركة أودو لتعزيز التعليم

وطنا اليوم:في إطار التعاون المتجدد بين جامعة البترا والشركات التكنولوجية المتميزة، وقعت شركة أودو (Odoo Middle East DMCC Limited) اتفاقية تعاون مع جامعة البترا، بهدف دعم التعليم والتدريب للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية باستخدام برمجيات أودو في مجالات التجارة الإلكترونية، والمحاسبة، وإدارة المشاريع، وغيرها.

وتتيح الاتفاقية لجامعة البترا الوصول المجاني لقواعد البيانات والورش التعليمية، إذ تمكن الاتفاقية المعنيين من الاستفادة من موارد التعلم والتعليم المجانية عبر منصة Odoo. ومن المقرر أيضًا عقد ورش عمل للأساتذة والطلاب في الجامعة، وتعزيز التفاعل والاستفادة من الموارد التعليمية المتاحة.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم حرص الجامعة على تقديم أفضل البرامج الأكاديمية التي ترفد سوق العمل بخريجين مؤهلين بأفضل الكفايات العلمية والعملية والمهنية، ويأتي التعليم التطبيقي ضمن أولويات التعلم والتعليم في الكليات، وهذا يسهم في تميز الجامعة على المستوى الأكاديمي والمجتمعي والبحثي.

وقال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور نضال الصالحي إن الكلية تولي اهتماماً خاصًا بردم الفجوة بين المواد الدراسية واحتياجات سوق العمل، مبيناً أهمية تفعيل بنود الاتفاقية في تدريب الطلبة، وتسليحهم بالكفايات اللازمة للممارسة المهنية، وبشكل يزيد من فرص التوظيف.