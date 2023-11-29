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الصفدي إلى نيويورك للمشاركة باجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن

منذ ساعة واحدة
الصفدي إلى نيويورك للمشاركة باجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن

وطنا اليوم:يبدأ نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، زيارة عمل إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وتأتي مشاركة الصفدي، رفقة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.
وسيشارك الصفدي وأعضاء اللجنة، في فعالية تقيمها الأمم المتحدة لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ويلقي وزير الخارجية، كلمة في اجتماع مجلس الأمن


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