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عمان الأهلية تشارك بمؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات 2023 في قطر

منذ ساعتين
عمان الأهلية تشارك بمؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات 2023 في قطر

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الأهلية بمؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات لعام 2023 ” التي هي عضو فيه ” ، والذي استضافته جامعة قطر خلال الفترة من (25-27) تشرين الثاني الجاري والذي حمل عنوان : ( أهمية التعليم بين الثقافات والحضارات ) وشهد مشاركة واسعة من عدد كبير من رؤساء الجامعات ومسؤولي التعليم العالي في العالم .
حيث تخلّل المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية حول دور الجامعات في تجسير الفجوة بين الاختلافات الثقافية والحضارية وضرورة دمج الطلبة ذوي الثقافات المختلفة لغايات اعتراف كل ثقافة بالثقافة الاخرى واحترامها ، كما تناول المؤتمر أهمية تعلّم اللغات المختلفة ليكون التعليم ذو أثر أكبر .
وقد مثّل جامعة عمان الأهلية الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الحقوق ، حيث التقى على هامش المؤتمر بالعديد من القيادات التعليمية في العالم ، كما التقى بالأستاذ الدكتور ابراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم العالي القطرية ، والدكتور خالد العلي الوكيل العام المساعد لمؤسسات التعليم العالي في الوزارة، والدكتور عمرالانصاري رئيس جامعة قطر، وتم بحث العديد من المسائل المتعلقة بأوجه التعاون المستقبلي بين جامعة عمان الأهلية ومؤسسات التعليم العالي في دولة قطر الشقيقة وخاصة في مجال استقطاب الطلبة وتبادل الخبرات


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