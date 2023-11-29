توقيع اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومستشفى الاستقلال

وطنا اليوم:وَقّعت جامعة عمان الأهلية ومستشفى الاستقلال يوم أمس اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتعزيز البحوث الطبية والسريرية المشتركة، وتقديم فرص التّعلّم والتدريب والتأهيل لطلبة الجامعة من كلية التمريض والكليات الطبية والصحية في مستشفى الاستقلال .

وقد وقع الاتفاقية عن الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، وعن المستشفى السيد أحمد الأحمد مديرعام شركة البلاد للخدمات الطبية / مستشفى الاستقلال ، بحضورعميدة كلية التمريض الأستاذ الدكتورة منتهى غرايبة والدكتورعمرو الزيود، مساعد العميد لشؤون التدريب العملي ، من جانب الجامعة، والسيد أمين أبو الشعر، نائب مدير المستشفى / مدير التمريض والسيد أيمن غطاشة مسؤول التعليم المستمر ، من جانب المستشفى.

وخلال حفل التوقيع أشاد السيد أحمد الأحمد بسمعة جامعة عمان الأهلية وخريجيها، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية المستشفى في تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية لتجسيرالفجوة بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي.

وتسعى الجامعة من خلال هذه الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل كفاءات أردنية في مجالات الرعاية الصحية والطب المتكامل، وتعزيز التعليم الطبي المستمر وتقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين