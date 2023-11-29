بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

توقيع اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومستشفى الاستقلال

منذ ساعتين
توقيع اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومستشفى الاستقلال

وطنا اليوم:وَقّعت جامعة عمان الأهلية ومستشفى الاستقلال يوم أمس اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتعزيز البحوث الطبية والسريرية المشتركة، وتقديم فرص التّعلّم والتدريب والتأهيل لطلبة الجامعة من كلية التمريض والكليات الطبية والصحية في مستشفى الاستقلال .
وقد وقع الاتفاقية عن الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، وعن المستشفى السيد أحمد الأحمد مديرعام شركة البلاد للخدمات الطبية / مستشفى الاستقلال ، بحضورعميدة كلية التمريض الأستاذ الدكتورة منتهى غرايبة والدكتورعمرو الزيود، مساعد العميد لشؤون التدريب العملي ، من جانب الجامعة، والسيد أمين أبو الشعر، نائب مدير المستشفى / مدير التمريض والسيد أيمن غطاشة مسؤول التعليم المستمر ، من جانب المستشفى.
وخلال حفل التوقيع أشاد السيد أحمد الأحمد بسمعة جامعة عمان الأهلية وخريجيها، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية المستشفى في تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية لتجسيرالفجوة بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي.
وتسعى الجامعة من خلال هذه الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل كفاءات أردنية في مجالات الرعاية الصحية والطب المتكامل، وتعزيز التعليم الطبي المستمر وتقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:20

عشائر الشركس يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية

14:13

دراسات بمليوني دينار للمدينة الجديدة في مشروع موازنة 2024

14:09

مصدر :حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة لأربعة أيام

14:02

خامنئي: رؤيتنا ليست رمي ​​الصهاينة واليهود في البحر كما قالت العرب

13:56

جامعة الفرات الأوسط التقنية توقع رسالة تفاهم مع الجامعة التقنية للهندسة المدنية

13:54

الصفدي إلى نيويورك للمشاركة باجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن

13:50

البرلمان العربي يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

12:44

عمان الأهلية تشارك بمؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات 2023 في قطر

12:34

المستشفى الميداني الأردني/ نابلس 1 يستقبل 1320 حالة في 4 أيام

12:19

الصفدي: على العالم دعم جهود الملك لوقف الحرب على غزة

12:16

أبو يحيى يشكر الكيان المحتل والنواب يحذفونها

12:06

الاحتلال يدمر مبنى الأرشيف المركزي بغزة ويمنع دخول الوقود إلى المستشفيات

وفيات
وفيات الأربعاء 29-11-2023شكر على تعاز من عشيرة الرواشدةوفيات الثلاثاء 28-11-2023شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-11-2023