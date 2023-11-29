المستشفى الميداني الأردني/ نابلس 1 يستقبل 1320 حالة في 4 أيام

وطنا اليوم:أكد قائد قوة المستشفى الميداني الأردني/ نابلس 1 العقيد رائد الجبور، أن عدد الحالات التي تم استقبالها وتقديم الخدمات لها خلال 4 أيام بلغ 1320 حالة.

وقال أنه تم بدء التشغيل التجريبي للمستشفى (استقبال الحالات والوقوف على تقييم القدرات في تقديم الخدمات) يوم الخميس الماضي، حيث تم استقبال 33 حالة.

وأضاف أن طبيعة الحالات التي تم استقبالها لغاية يوم أمس كانت بين نزلات البرد والجراحات اليومية ومراجعة العيادات لحجز المواعيد وإجراء الفحوصات الطبية، مشيرا إلى وجود 18 تخصص جراحة في المستشفى.

وكشف الجبور عن قيام القيادة العامة للقوات المسلحة حاليا بتحضير إمدادات طبية جديدة للمستشفى لخدمة الشعب الفلسطيني تتضمن تجهيزات ومعدات طبية وميدانية.

وقال إنه تم إخطار القيادة قبل 48 ساعة عن الاحتياجات المطلوبة والتي تم رصدها بناء على احتياجات الناس لمواكبة الظرف الطبي، مشيرا إلى أن القيادة العامة متقبلة لفكرة التزويد مباشرة، وعليه ننتظر إمدادات طبية جديدة نخدم فيها الشعب الفلسطيني.

وبين أنه تم الطلب لتعزيز لبعض الأقسام مثل النسائية والتوليد والمختبرات الطبية والأشعة لتكون الخدمة أوسع وأشمل، وتعزيز أدوية الباطنية (الضغط والسكري) التي تم تسجيل طلب عليها بكميات إضافية