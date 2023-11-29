الصفدي: على العالم دعم جهود الملك لوقف الحرب على غزة

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بدار المجلس، الأربعاء، مع السفير الهنغاري المعتمد لدى المملكة اتيلا كالي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

وأكد الصفدي والسفير الهنغاري أن جلالة الملك عبد الله الثاني، يجسد صوت الحكمة وعلى العالم أن يدعم جهوده لوقف الحرب على غزة ودعوته المستمرة لحل الدولتين.

وقال الصفدي، إن جلالة الملك طالما حذر من غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية ومن خطورة الإنكار للحق الفلسطيني، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وعلى رأس ذلك إقامة الدولة المستقلة.

وأشاد كالي، بالدور الأردني بقيادة جلالة الملك، حيال قضايا المنطقة عبر السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والدفع دوما بالحل السلمي لمختلف الأزمات