الداوود يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الكرامة للمحاربين القدامى

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي كامل الداوود اليوم الثلاثاء وبحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب ، رئيس لجنة الكرامة للمحاربين القدامى الفريق المتقاعد غازي الطيب وأعضاء اللجنة الذين اطلعوا على ما تقدمه شركة البريد الاردني من خدمات للمجتمع وللمؤسسات الحكومية والخاصة .

وقال الداوود خلال اللقاء إن المحاربين القدامى جنود يتمتعون بمكانة رفيعة خاصة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يعتز برفاق السلاح ويسعى دوماً لإسنادهم بكل ما تتيحه الإمكانات المتوفرة، لافتًا إلى ان العسكريين العاملين منهم او المتقاعدين يمثلون عنوان فخر لأبناء الاردن ، ولهم مكانة ومحبة عظيمة في قلوب الأردنيين جميعاً، فهم حماة الوطن والجنود الأوفياء في الدفاع عن الأرض والعرض بما قدموه ويقدمونه من تضحيات في مختلف مراحل حياة الدولة الأردنية.

وأضاف إن شركة البريد الاردني ستعمل على التعاون مع اللجنة في سبيل تحقيق ما تتطلبه المصلحة العامة التي يسعون لها ، وخاصة في مجال الخدمات الخاصة بالمجتمع كما ستعمل الشركة على تنفيذ أية طلبات تطلبها اللجنة ضمن الآليات المتوفره في الشركة .

بدورهم، أكد رئيس لجنة الكرامة للمتقاعدين العسكريين الفريق المتقاعد غازي الطيب واعضاء اللجنة على أهمية دعم شركة البريد الاردني بإعتبارها مؤسسة وطنية تم انشاءها مع بداية تأسيس الدولة الاردنية وهي شاهد على الانجازات التي حققها الاردن بقيادة الاطهار من ملوك بني هاشم ، مشيرين الى ان البريد الاردني يشهد تطورا ملحوظا على كافة الصعد سواء تلك الخدمات البريدية المختصة او تلك الخدمات التي تقدم نيابة عن المؤسسات الحكومية او الخاصة كنقل الادوية وايصالها للمنازل والحوالات المالية ،وصرف مخصصات المعونة الوطنية لمستحقيها وتجديد رخص القيادة ورخص المركبات ، وجوازات السفر ودفاتر العائلة وغيرها من خدمات .

وفي نهاية الزيارة قام رئيس وأعضاء لجنة الكرامة للمحاربين القدامى بزيارة الى متحف الطوابع الاردنية في مقر الشركة ،حيث استمعوا الى شرح عن تاريخ الطوابع ومدى أهميتها في توثيق الانجازات التي مرت بها الدولة منذ التأسيس ولغاية الان .