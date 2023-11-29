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مبيضين: نحن في الأردن وفلسطين مصيرنا واحد

منذ ساعة واحدة
مبيضين: نحن في الأردن وفلسطين مصيرنا واحد

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، د.مهند مبيضين، اليوم الأربعاء، إن المعادلة الأردنية في فلسطين مختلفة عن أي شعب، بسبب الترابط الكبير بين البلدين وبين الشعبين.
وقال مبيضين في تصريحات صحافية لبرنامج البث المباشر الذي يقدمه الإعلامي صدام راتب المجالي عبر اثير الإذاعة الأردنية خلال تغطية مفتوحة بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، إن الأردنيين وقيادتهم وأرضهم وثقافتهم ومجتمعهم متضامنون مع الشعب الفلسطيني منذ أن قامت الدولة الأردنية .
وأضاف: “التضامن معنية فيه أي دولة وأي شعب، والأردنيون معنيون بهذا اليوم ويقدرون أي دولة واي جهة وأي تجمع يحيي هذا اليوم”.
وتابع المبيضين يقول: “كان الجهاد الأردني على أبواب القدس واضحاً في باب الواد واللطرون وكان الشهداء يعطرون الأرض الفلسطينية بكل الأزمنة”.
وقال المبيضين: “نحن في الأردن وفلسطين مصيرنا واحد وجغرافيا واحدة نحن رئة واحدة نحن خبز واحد” .
وختم يقول: “نحن لا نتضامن مع فلسطين في يوم واحد نحن طوال تاريخنا نتضامن مع فلسطين”


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