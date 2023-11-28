الأردن يهنئ السعودية بفوزها في استضافة إكسبو 2030

وطنا اليوم:أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق مشاعر التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة فوزها المستحق في استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، الذي يعد إنجازاً عربياً كبيراً يفتخر به الأردن والعرب جميعاً.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد شارك، اليوم، في أعمال الدورة ١٧٣ للجمعية العامة للمكتب الدولي BIE-Paris، في إطار دعم المملكة لترشيح عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، في انتخابات إكسبو العالمي 2030.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن هذا الفوز يعتبر تتويجاً للنجاحات والإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات، وشاهداً على قدرتها المتميزة في استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية الهامة، والتي أصبحت محط التقدير والإعجاب في شتى أنحاء العالم