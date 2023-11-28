بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأردن يهنئ السعودية بفوزها في استضافة إكسبو 2030

منذ ساعة واحدة
الأردن يهنئ السعودية بفوزها في استضافة إكسبو 2030

وطنا اليوم:أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق مشاعر التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة فوزها المستحق في استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، الذي يعد إنجازاً عربياً كبيراً يفتخر به الأردن والعرب جميعاً.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد شارك، اليوم، في أعمال الدورة ١٧٣ للجمعية العامة للمكتب الدولي BIE-Paris، في إطار دعم المملكة لترشيح عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، في انتخابات إكسبو العالمي 2030.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن هذا الفوز يعتبر تتويجاً للنجاحات والإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات، وشاهداً على قدرتها المتميزة في استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية الهامة، والتي أصبحت محط التقدير والإعجاب في شتى أنحاء العالم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

وزير الزراعة يعلن تعليق استيراد علف السيلاج

20:22

انتشال جثث 160 شهيدا من تحت الأنقاض في غزة

20:09

تفاصيل صفقة كبيرة مرتقبة بين حماس والاحتلال

19:55

غزيون يستغلون الهدنة لقطف ثمار الزيتون وعصرها

19:31

تخفيض رأس مال الملكية بإطفاء جزء من خسائرها

19:21

نتنياهو : نستعد لتوسيع المناورة البرية لتشمل كل غزة

19:07

الملك : الأمن والاستقرار لن يتحققا عبر حلول عسكرية وأمنية

19:00

جيش الاحتلال يقر بمقتل 3 من جنوده ويزعم احتجاز جثامينهم لدى حماس

18:56

الملك يتابع سير تنفيذ خطة عمل منطقة البحر الميت التنموية

18:53

الملك يحث على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الواردة بخارطة تحديث القطاع العام

18:39

العيسوي يتفقد وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى معاذ بن جبل بالاغوار الشمالية

18:16

شكر على تعاز من عشيرة الرواشدة

وفيات
شكر على تعاز من عشيرة الرواشدةوفيات الثلاثاء 28-11-2023شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-11-2023وفيات الاحد 26-11-2023