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انتشال جثث 160 شهيدا من تحت الأنقاض في غزة

منذ ساعة واحدة
انتشال جثث 160 شهيدا من تحت الأنقاض في غزة

وطنا اليوم:أعلن الإعلام الحكومي في غزة انتشال جثث 160 شهيدا من تحت الأنقاض خلال 24 ساعة الماضية.
واستشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي
ووجّهت إدارة الدفاع المدني في غزة نداءً إلى الدول العربية، مناشدة إياها بتوفير المعدات اللازمة التي تسهم في عمليات انتشال جثث الشهداء من تحت أنقاض المنازل بالقطاع، التي تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال.


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