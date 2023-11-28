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تفاصيل صفقة كبيرة مرتقبة بين حماس والاحتلال

منذ ساعة واحدة
تفاصيل صفقة كبيرة مرتقبة بين حماس والاحتلال

وطنا اليوم:في خضم التحليلات لواقع الحرب واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه سيعرض على الحكومة والمستوطنين اقتراحا بإنهاء الحرب.
وقالت الصحيفة نقلا عن جهات قطرية ومصرية إن المقترح يقضي بإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة بما في ذلك الجنود، مقابل إنهاء الحرب.
وأشارت إلى أنه من المرجح أن يتطلب وقف إطلاق النار طويل الأمد من قبل حماس وتل أبيب تقديم تنازلات يصعب قبولها، مثل إطلاق سراح جنود الاحتلال المحتجزين مقابل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الجهات.
ولفتت الصحيفة إلى أن حماس قد تصل إلى وضع تضطر فيه إلى قبول نزع السلاح.

رئيس الموساد
ووصل ظهر الثلاثاء، رئيس الموساد دافيد برنياع إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات حول الهدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
والتقى برنياع برئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقالت وسائل إعلام عبرية أن برنياع سيبحث صفقة واسعة تشمل أيضا الإفراج عن المحتجزين من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

رئيس أركان جيش الاحتلال
وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، قد صرح أن تل أبيب تستغل أيام الهدنة للاستعداد ووضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وأضاف هاليفي، خلال زيارة للقيادة الشمالية، أن جيش الاحتلال حريص على عودة سكان شمال قطاع غزة إلى وضع أمني أفضل وأكثر استقرارا.

وزير الحرب
من جهته، أكد الوزير في مجلس الحرب لدى الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، أن تل أبيب ستستأنف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال غانتس في مقطع فيديو بثته قناة كان العبرية الثلاثاء، إن مجلس الحرب “موحد”، وأنه لا خيار آخر، مشيرا إلى جيش الاحتلال يستعد لتوسيع المناورة لتشمل قطاع غزة بأكمله.
وكانت هدنة إنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الجمعة 2023/11/24 لمدة 4 أيام، وتم تمديدها يومين إضافيين -تنتهي صباح الخميس 2023/11/30- تشمل العديد من البنود أبرزها تبادل المحتجزين لدى حماس والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة


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