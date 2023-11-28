غزيون يستغلون الهدنة لقطف ثمار الزيتون وعصرها

وطنا اليوم:اغتنم أهالي قطاع غزة الهدنة المؤقتة لقطاف الزيتون وجمعه وعصره.

ووثّقت مقاطع فيديو توافد أهالي القطاع على معاصر الزيتون حاملين المئات من صناديق وأكياس الزيتون، حيث انتظروا دورهم لعصرها.

واستغّل أهالي قطاع غزة هدنة الأيام الأربعة لالتقاط أنفاسهم، ومحاولة العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وواصل العمال الليل بالنهار، حتى يتمكّنوا من نقل محاصيل الزيتون التي أصرّ المزارعون على قطفها في موسمها ونقلها إلى المعاصر.

ومساء امس، وقبل ساعات من انتهاء الهدنة المؤقتة، تمّ تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين وفق شروط الهدنة السابقة.

وينصّ التمديد على إطلاق سراح 20 محتجزًا إسرائيليًا من الأطفال والنساء، مقابل 60 أسيرًا فلسطينيًا، كما ينسحب على وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع