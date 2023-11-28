وطنا اليوم:نفذ مركز إيداع الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عملية تخفيض رأس مال شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية).
وجرى تخفيض رأس المال بمقدار 200.9 مليون دينار/سهم بما نسبته نحو 62 بالمئة من رأس مال الشركة، ليصبح رأس المال المسجل لـدى مركز إيداع الأوراق المالية 123.6 مليون دينار/سهم، بدلاً من324.6 مليون دينار/سهم، وذلك من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة.
وقد تمم المركز تخفيض رأس مال الشركة استناداً إلى قرار الهيئة العامة للشركة، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين
تخفيض رأس مال الملكية بإطفاء جزء من خسائرها
وطنا اليوم:نفذ مركز إيداع الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عملية تخفيض رأس مال شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية).