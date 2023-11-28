تخفيض رأس مال الملكية بإطفاء جزء من خسائرها

وطنا اليوم:نفذ مركز إيداع الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عملية تخفيض رأس مال شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية).

وجرى تخفيض رأس المال بمقدار 200.9 مليون دينار/سهم بما نسبته نحو 62 بالمئة من رأس مال الشركة، ليصبح رأس المال المسجل لـدى مركز إيداع الأوراق المالية 123.6 مليون دينار/سهم، بدلاً من324.6 مليون دينار/سهم، وذلك من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة.

وقد تمم المركز تخفيض رأس مال الشركة استناداً إلى قرار الهيئة العامة للشركة، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين