جيش الاحتلال يقر بمقتل 3 من جنوده ويزعم احتجاز جثامينهم لدى حماس

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال بمقتل 3 جنود في 7 تشرين الأول/أكتوبر، زاعما أن جثامينهم محتجزة لدى حماس.

وقال جيش الاحتلال إن القتلى هم: الرقيب تومر يعقوب أخيمس (20 عاما) من لاهابيم، والرقيب كيريل برودسكي، (19 عاما) من رمات غان، والرقيب شاكيد دهان (19 عاما) من العفولة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي في معارك غزة، إلى 395 ضابطا وجنديا منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وفي سياق آخر، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، إن تل أبيب تستغل أيام الهدنة للاستعداد ووضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وأضاف هاليفي، الثلاثاء، خلال زيارة للقيادة الشمالية، أن جيش الاحتلال حريص على عودة سكان شمال قطاع غزة إلى وضع أمني أفضل وأكثر استقرارا.

وأشار إلى أن الجيش وشعبة الاستخبارات فشلوا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقال “لكن يجب ألا ننشغل بذلك الآن”، وذلك بحسب ما أورده بيان صادر عن جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي.

وتابع: “نحن لا ندافع فقط على الحدود مع شمال لبنان بل نبادر إلى عمليات وفق تقديرنا