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ولي العهد يزور مصابي المستشفى الميداني الأردني

منذ 3 دقائق
ولي العهد يزور مصابي المستشفى الميداني الأردني

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، مصابي المستشفى الميداني الأردني غزة/76، الذين يرقدون على أسرة الشفاء بمدينة الحسين الطبية، بعد إجلائهم من المستشفى الميداني في قطاع غزة، مساء أمس الاثنين.
واطمأن سموه، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، على المصابين بعد أن استمع إلى شرح حول حالتهم الصحية من مدير عام الخدمات الطبية الملكية والفريق الطبي المشرف عليهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.
وحسبما أكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية، فإن حالة المصابين تراوحت ما بين مستقرة وإصابات طفيفة، بعد أن تم إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية لهم


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