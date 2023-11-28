جيش الاحتلال يقر بإصابة ألف من قواته منذ بداية العدوان على غزة

وطنا اليوم:قالت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، أن جيش الأحتلال أقر بإصابة ألف ضابط وجندي منذ بداية الحرب على غزة بينهم 202 جروحهم خطيرة.

وقالت إنه بخلاف الحروب السابقة، فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قيودا صارمة لمنع تسرب المعلومات عن الجنود الجرحى.

كما قالت أمس الاثنين إن الجيش الإسرائيلي يعمل في مساحة 20 بالمئة فقط من مساحة قطاع غزة خلال عمليته البرية.

هذا وطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء آلاف والجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأطلقت المقاومة في قطاع غزة عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي ردا على انتهاكات الاحتلال المتواصلة في القدس المحتلة والضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على المسجد الاقصى