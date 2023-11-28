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العلوم الطبية المساندة في عمان الأهلية تقوم بزيارة توعوية لتجمع لجان المرأة الوطني بالبلقاء

منذ 4 ساعات
العلوم الطبية المساندة في عمان الأهلية تقوم بزيارة توعوية لتجمع لجان المرأة الوطني بالبلقاء

وطنا اليوم:قام فريق من كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمان الأهلية بزيارة توعوية وتعريفية إلى مقر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني/ البلقاء يوم الخميس الموافق 23 / 11 / 2023 .
واستهل اللقاء بكلمة للدكتور طلال القيسي عميد الكلية بالتعريف بالكلية وببرامجها الاكاديمية التسعة التي ترفد الوطن بالتخصصات الطبية المساندة وهي العلوم الطبية المخبرية والسمع والنطق والعلاج الطبيعي والبصريات والتجميل والتكنولوجيا الحيوية الصيدلانية .
كما أشار الى الخدمات التي تقدمها الكلية للمجتمع المحلي مثل عيادات السمع والنطق وغيرها من الخدمات التي تقدمها الجامعة والتي كانت من ضمن الاسباب في حصول الجامعة على جائزة التايمز 2023 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية.
ثم تحدثت الدكتورة هالة الداغستاني عن انتشار الجرثومة الحلزونية والتي تسبب قرحة المعدة في الاردن واعراضها وعلاقتها بسرطان المعدة وطرق الوقاية والعلاج ونتائج اهم الأبحاث في هذا المجال .
كما تحدثت الأستاذة الدكتورة منال أحمد عباس والدكتور خالد عبد العزيز عن مقاومة الأنسولين والسكري والفحوصات المخبرية المستعملة للتشخيص وكيفية الوقاية والعلاج.
وأشاد المشاركون بتحقيق الجامعة تقدماً متميزاً في كافة التصنيفات العالمية، حيث صنّفت مؤسسة الكيو اس العالمية مطلع هذا العام جامعة عمان الأهلية بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة والثالثة على الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة


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