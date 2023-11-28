شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي في رام الله

وطنا اليوم:استشهد فلسطينيان، الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدنية رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وارتقى شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر عين شمال غرب رام الله، كما استشهد فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا في غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة فجر الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشهيد وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء “وفا” الفلسطينية الرسمية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين الموجودين في محيط سجن عوفر الإسرائيلي في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكر تلفزيون فلسطين الرسمي الاثنين.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في محيط سجن عوفر قبيل الإفراج عن الدفعة الرابعة، وفق التلفزيون.

واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منازل ذوي عدد من الأسرى المقدسيين، المقرر الإفراج عنهم الليلة، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منازل ذوي الأسرى: نفوذ حماد في الشيخ جراح، وآدم غيث وصلاح الهدرة في بلدة الطور، ومحمد مهند أبو الحمص في العيسوية، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات”، وفق ما نقلت وكالة “وفا”.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسلمها قائمة الأسرى التي أفرج عنهم فجر الثلاثاء من سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل 3 أسيرات و30 طفلا أسيرا.