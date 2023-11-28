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260 فلسطينيا اعتقلوا خلال أيام الهدنة الأربع بالضفة

منذ ساعتين
260 فلسطينيا اعتقلوا خلال أيام الهدنة الأربع بالضفة

وطنا اليوم:اعتقلت قوات الاحتلال 260 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، أيام الهدنة الأربع، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهمات شرسة وأعمال اعتداء وتخريب تطال أهالي مدن الضفة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
وقال نادي الأسير إن المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات للاحتلال ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم للاعتقال الإداري دون تهمة، أو محاكمة.
وأضاف نادي الأسير أن حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية بلغت 3260 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال عدوانه الغاشم على قطاع غزة المحاصر.
ولا تزال 60 امرأة فلسطينية في سجون الاحتلال بينهن، 56 اعتقلن بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي


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