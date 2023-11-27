رفع الدعم الحكومي للجامعات إلى 75 مليونًا وصندوق الطالب إلى 20 مليون دينار

وطنا اليوم:أظهرت البيانات المالية الصادرة عن مشروع قانون الموازنة 2024، رفع الدعم الحكومي للجامعات إلى 75 مليون دينار، بعدما كان هذا العام 70 مليون دينار.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، فإن الحكومة رفعت القيمة المخصصة لدعم صندوق الطالب إلى 20 مليون دينار، بدلا من 10 ملايين دينار.

فيما رفعت الحكومة بند تطوير الجامعات الرسمية إلى 3 ملايين دينار، بدلا من 2.7 مليون دينار