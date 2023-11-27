وفد رسمي فلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني في نابلس

وطنا اليوم:زار وفد ضم مجموعة من المؤسسات الرسمية في مدينة نابلس اليوم الاثنين، المستشفى الميداني الاردني نابلس/1.

واستمع الوفد إلى إيجاز حول سير عمل العيادات والاختصاصات الطبية في المستشفى، وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها للمواطنين، في ظل الظروف الراهنة.

وجال الوفد في مختلف أقسام ومرافق المستشفى للاطلاع على مجريات سير العمل فيه، من خلال التخصصات الطبية المتواجدة لتقديم أفضل الرعاية الصحية والعلاجية للأشقاء في فلسطين، مبدين إعجابهم بالدور الكبير والرسالة السامية التي تؤديها طواقم المستشفى، في تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني.

وثمّن الوفد مكارم الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني وموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مشيدين بقيادة وإدارة مرتبات وطواقم المستشفى على ما يبذلونه من جهود متميزة لمساعدة المرضى والمراجعين ومتلقي الخدمة الطبية للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم