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الحكومة : 1.9 مليون للتلفزيون الأردني ومليون للمملكة وبترا 218 ألف دينار

منذ 4 ساعات
الحكومة : 1.9 مليون للتلفزيون الأردني ومليون للمملكة وبترا 218 ألف دينار

وطنا اليوم:رفعت الحكومة دعمها لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بقيمة 1.7 مليون دينار، لتصل موازنة المؤسسة إلى 26.9 مليون دينار.
وافصحت الموازنة عن ارتفاع مخصصات مشروع ادامة وتحدث استوديوهات التلفزيون بمبلغ 290 ألف دينار، وارتفاع مخصصات إدامة وتحديث استوديوهات الإذاعة بمبلغ 375 ألف دينار.
كما ذكرت، انخفاض مخصصات مشروع بث القناة الفضائية على قمر النايلسات بمبلغ 210 آلاف دينار، وانخفاض مشروع البث 466 ألف دينار إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا.

*قناة المملكة
رفعت الحكومة، المخصصات المالية لقناة المملكة لتصل إلى 12 مليون دينار، وفقًا لما افصحته مشروع قانون الموازنة 2024.
وبحسب مشروع القانون، فإن الحكومة دعمت قناة المملكة العام الحالي 11 مليون دينار، لتبلغ قيمة الزيادة مليون دينار.
الحكومة تدعم القناة التلفزيونية من خلال بند مخصص لها في موازنة وزارة المالية تحت مسمى “محطة الإعلام العام المستقلة”.

*بترا
فيما أظهرت الأرقام المالية ارتفاع موازنة وكالة الأنباء الأردنية “بترا” بقيمة 218 ألف دينار فقط.
وبلغت موازنة الوكالة الرسمية فقط 3.1 مليون دينار، في حين كانت العام الماضي 2.9 مليون دينار


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