بتوجيهات ملكية.. إخلاء مصابي المستشفى الميداني الأردني للمدينة الطبية

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الإثنين، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية بإخلاء ستة مصابين من المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76 إلى مدينة الحسين الطبية، بعد تعرضهم لإصابات جراء قصف مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.

وأكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات أن حالتهم بين طفيفة ومستقرة، وسيتم عمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية وإدخالهم إلى أقسام مدينة الحسين الطبية للمتابعة.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في غزة بدأ العمل منذ عام ٢٠٠٩، وهو مجهز بكافة العيادات والمعدات الطبية اللازمة لاستقبال كافة الحالات وذلك لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للأهل في القطاع