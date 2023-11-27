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رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل وفداً من مستشفى السلط الحكومي

منذ 4 ساعات
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وطنا اليوم:في لقاء هام يعزز التعاون الثنائي بين القطاعين التعليمي والصحي، استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، بحضورعميد كلية طب الأسنان في الجامعة الأستاذ الدكتور يزن حسونة وفداً من مستشفى السلط الحكومي يضم مدير المستشفى الدكتور رامي أبو رمان ورئيس قسم طب الأسنان الدكتور عبد الغني العواملة ومجموعة من الاختصاصيين في المستشفى.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمستشفى في مجالات البحث العلمي والتدريب الطبي وأهمية تعزيز هذه الشراكة لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات العلمية والطبية المتاحة، حيث أكّد الأستاذ الدكتور ساري حمدان على أهمية الدور الذي يقوم به مستشفى السلط بتقديم الرعاية الصحية، وعلى الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.
من جانبه عبّر مدير مستشفى السلط الحكومي عن تقديره لدور الجامعة في تطوير المجتمع وتأهيل الكوادر الطبية، وأكّد على أهمية تبادل المعرفة والخبرات لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية.
كما أوضح عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور يزن حسونة بأن الكلية تسعى للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي، تحقيقاً لرؤية الكلية بأن تكون ” كلية رائدة في مجال خدمة المجتمع”.
وقد قام الوفد بزيارة لمرافق الكلية ، حيث أبدى مدير المستشفى الدكتور أبو رمان والوفد المرافق الاستحسان لمرافق الكلية والتجهيزات الدراسية وأكّد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المستشفى والجامعة


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